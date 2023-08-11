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Сегодня, 08:10

Алексей Попов: «У нас низкая квалификация судей, отсюда и многочисленные ошибки»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал работу судей.

«У нас низкая квалификация судей, отсюда и многочисленные ошибки. Только если судейский корпус проделает хорошую работу, то арбитры начнут хоть что-то показывать. Всегда говорил, что судьи — это не главные лица на поле, у нас народ на футболистов ходит. А эти деятели все хотят одеяло на свою сторону перетянуть. Сколько было разговоров, что судьи у нас мало получают. Сравнивали с футболистами, но игроки на пике могут хорошо зарабатывать дай бог 3-4 года, может лет пять, а потом заканчивают потихонечку. А арбитры у нас по 25 лет работают.

Семак вряд ли что-то криминальное сказал, а ему красную карточку показали. Аналогичная ситуация была с Сергеем Юраном. Что это за разборки такие? Неужели к судьям нельзя подойти и что-то спросить? Странная история получается. Пусть главных тренеров снабжают микрофонами, чтобы потом запись можно прослушать. Судьи же ведут запись происходящего, но что-то ни разу послематчевые фрагменты не публиковались. Какая-то мафия получается", — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-u-nas-nizkaya-kvalifikatsiya-sudey-otsyuda-i-mnogochislennyie-oshibki
Алексей Попов
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