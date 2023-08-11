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Сегодня, 05:30

Сулейманов: «Надеюсь, в Россию скоро вернутся еврокубки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов выразил надежду, что в ближайшем будущем российские клубы вновь смогут играть в еврокубках.

— Естественно, скучаю по еврокубкам, — цитируют «Известия» Сулейманова. — Я думаю, каждый футболист, который играл в еврокубках, понимает, что это такое, какая это атмосфера. Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся еврокубки.

— Чемпионат Израиля сейчас выше или ниже по уровню, чем РПЛ?

— Думаю, плюс-минус один и тот же уровень. Если вы будете в Израиле и пойдете на топовый матч местного чемпионата, то увидите атмосферу как в Лиге чемпионов.

Источник: https://iz.ru/1557344/aleksei-fomin/s-iumorom-otnoshus-k-memu-ot-bystrova-pro-volodku
Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
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