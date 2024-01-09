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Сегодня, 02:24

Аленичев: «Играть в морозную погоду и на заснеженном поле не очень приятно, но страшного в этом ничего нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер и футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об играх чемпионата России зимой.

«Да, играть в морозную погоду и на заснеженном поле не очень приятно, но страшного в этом ничего нет. Не буду говорить о том, нужно ли переходить нашему чемпионату на схему «весна — осень» или оставить «осень — весну», но нужно подумать о том, как эти матчи сделать комфортными для зрителей. Ладно, мы, футболисты, хотя бы бегаем, нам проще согреться, а болельщики мерзнут на трибунах», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Несколько матчей РПЛ могли быть отменены из-за низкой температуры и большого количества снега на поле.

Источник: https://tass.ru/sport/19688209
Дмитрий Аленичев
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