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РПЛ

Сегодня, 01:26

Агент Кавани: «Мы никогда не получали предложений от клубов РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент Вальтер Гульельмоне, представляющий интересы форварда Эдинсона Кавани, рассказал о том, мог бы игрок выступать в РПЛ.

«Рассмотрел бы Кавани завершение карьеры в российском топ-клубе на щедрых условиях? Точно не сейчас, потому что Эдинсона все устраивает в «Боке». Могу лишь добавить, что от российских клубов мы никогда не получали предложений», — приводит слова Гульельмоне Metaratings.ru.

36-летний уругваец выступает за «Бока Хуниорс» с июля 2023 года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kavani-my-nikogda-ne-poluchali-predlozhenii-ot-klubov-rpl-322019/
Эдинсон Кавани
ФК Бока Хуниорс
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