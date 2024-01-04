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Сегодня, 12:55

Аленичев назвал Промеса лучшим игроком «Спартака»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нападающем красно-белых Квинси Промесе.

«Однозначно, Промес сейчас сильнейший игрок в «Спартаке». Это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнеры тогда у него были другие. С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично. Учитывая его дела вне футбола, которые давят на него психологически, непросто так играть и приносить столько пользы команде», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Ранее бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал нидерландского форварда лучшим легионером РПЛ в 2023 году.

В сезоне-2023/24 32-летний Промес провел 21 матч за красно-белых в чемпионате и Кубке страны, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: ТАСС
Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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