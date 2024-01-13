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Сегодня, 17:45

Аленичев назвал Романцева гениальным человеком с большой буквы

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о проведении матча в честь 70-летия бывшего главного тренера красно-белых и сборной России Олега Романцева.

«Отнесся с огромной радостью, это было правильное решение организовать такой матч, собрать целое поколение спартаковских футболистов, сам Олег Иванович, Никита Симонян присутствовал. Для меня самое главное, что я с Романцевым познакомился, работал под его руководством, выиграл очень много трофеев. Для меня это человек с большой буквы», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Матч в честь юбилея Романцева состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2). Аленичев представлял команду ветеранов московского клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/19723443
Дмитрий Аленичев
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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