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Сегодня, 17:41

Metaratings: ЦCКА отказался от покупки тунисского защитника Грама

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам не перейдет в ЦСКА, утверждает Metaratings.

По информации источника, «Сфаксьен» пытался получить максимальную выгоду при продаже в связи с тем, что на игрока также претендует «Зенит». Тренерский штаб армейцев настоял на выходе из переговоров, чтобы клуб сосредоточился на других вариантах усиления центра обороны.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алаа Грам
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