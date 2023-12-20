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Сегодня, 09:45

Аленичев: «Хочется, чтобы весной Дзюба забил больше, чем осенью. Мастерства ему не занимать»

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Локомотиву» по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка. Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст. Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, — в штрафной, рядом с ней. Вот это — настоящий Дзюба", — сказал Аленичев.

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 20 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Гильермо Абаскаль. Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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