Аленичев: «Хочется, чтобы весной Дзюба забил больше, чем осенью. Мастерства ему не занимать»

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Локомотиву» по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка. Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст. Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, — в штрафной, рядом с ней. Вот это — настоящий Дзюба", — сказал Аленичев.

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 20 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.