Аленичев считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Абаскаля зимой

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, что «Спартаку» не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, все проанализировать и готовиться дальше. Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», — цитирует Аленичева ТАСС.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 красно-белые впервые за два года завоевали медали чемпионата России, став третьими.

После первой части сезона-2023/24 «Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.