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РПЛ

Сегодня, 18:17

Аленичев считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Абаскаля зимой

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, что «Спартаку» не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, все проанализировать и готовиться дальше. Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», — цитирует Аленичева ТАСС.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 красно-белые впервые за два года завоевали медали чемпионата России, став третьими.

После первой части сезона-2023/24 «Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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