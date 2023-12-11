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Сегодня, 18:27

Кобелев положительно оценил игру Бителло в «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру бразильца Бителло в составе бело-голубых.

«На данный момент можно говорить, что он достаточно неплохо влился в коллектив, потенциал у него виден невооруженным глазом. Жду, что он будет только прибавлять, адаптируясь к команде и к стране в целом», — цитирует Кобелева legalbet.ru.

23-летний Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В 15 матчах за бело-голубых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: legalbet.ru
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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