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Сегодня, 17:55

Горшков надеется, что Осинькин продолжит работу в «Крыльях Советов»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

«Я очень надеюсь, что он будет продолжать свою работу в «Крыльях». Знаю, у него большие амбиции. Хотелось бы, что он был в Самаре и, конечно, поднимал наш клуб наверх. Желаю, чтобы все задуманное им сбывалось. И в том месте, где он будет, пусть выигрывает каждый матч. Буду очень рад за него», — приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее 58-летний Осинькин, тренирующий «Крылья Советов» с лета 2020 года, заявил, что готов очень долго работать в Самаре.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Юрий Горшков
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