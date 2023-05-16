Алонсо заявил, что в «Зените» играют высококлассные футболисты

16 мая, 22:14
Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением об уровне футболистов «Зенита».
«Влияет ли гегемония «Зенита» на уровень РПЛ? Такие большие команды есть во многих чемпионатах, это происходит не только в России. В любом случае, «Зенит» — очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты, у них высокий уровень игры. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».
Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). На данный момент в чемпиона России 65 набранных очков в сезоне-2022/2023.