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16 мая, 22:14

Алонсо заявил, что в «Зените» играют высококлассные футболисты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением об уровне футболистов «Зенита».

«Влияет ли гегемония «Зенита» на уровень РПЛ? Такие большие команды есть во многих чемпионатах, это происходит не только в России. В любом случае, «Зенит» — очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты, у них высокий уровень игры. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). На данный момент в чемпиона России 65 набранных очков в сезоне-2022/2023.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hunior-alonso-v-zenite-igrayut-vy-sokoklassny-e-futbolisty-nuzhno-otdat-im-dolzhnoe-za-prodelannuyu-rabotu/
Хуниор Алонсо
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