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Сегодня, 13:38

Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер-ассистент «Славии-Мозырь» Антон Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ.

«Кто будет бороться за чемпионство в следующем сезоне? Я считаю, все те же представители. Надо смотреть, какие клубы кем усилятся и с кем расстанутся. Если ЦСКА не потеряет никого и добавит качества на определенные позиции, которые нуждаются в усилении, то мне видится, что именно он может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место. Сложно дать оценку «Спартаку» — ему, на мой взгляд, мешает много нефутбольных вещей. «Локомотив», возможно, будет бороться за призовую тройку, учитывая, как он провел вторую часть последнего сезона», — цитирует Амельченко «Евро-футбол.ру».

Новый сезон РПЛ-2023/24 стартует в конце июля и завершится 25 мая.
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005178651_amelchenko_cska_mojet_poborotsya_s_zenitom_za_chempionstvo_a_lokomotiv__za_medali
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Антон Амельченко
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