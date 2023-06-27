Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ

Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер-ассистент «Славии-Мозырь» Антон Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ.

«Кто будет бороться за чемпионство в следующем сезоне? Я считаю, все те же представители. Надо смотреть, какие клубы кем усилятся и с кем расстанутся. Если ЦСКА не потеряет никого и добавит качества на определенные позиции, которые нуждаются в усилении, то мне видится, что именно он может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место. Сложно дать оценку «Спартаку» — ему, на мой взгляд, мешает много нефутбольных вещей. «Локомотив», возможно, будет бороться за призовую тройку, учитывая, как он провел вторую часть последнего сезона», — цитирует Амельченко «Евро-футбол.ру».