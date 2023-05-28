Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

«Амкал» может провести товарищескую игру с командой РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Основатель «Амкала» Герман Попков ответил на вопрос «СЭ» о возможной игре против команды РПЛ в летнее межсезонье.

— Вы играли товарищеский матч с «Динамо» в прошлом году. Этим летом планируются какие-то акции?

— По-любому будет что-то будет, какие-то матчи с командами РПЛ, но чуть позже, после соревнований.

— Не обсуждали с кем-то?

— Обсуждали, но пока нельзя говорить. Это тайна.

— Учитывая, что ты находишься на матче «Динамо», можно предположить, что разговоры об этой команде?

— Я в целом рад быть и ходить на «Динамо», болеть за них и играть даже за них. На всех мероприятиях этого клуба можно найти меня.

25 июня 2022 года «Динамо» обыграло «Амкал» в товарищеском матче со счетом 5:0. За бело-голубых тогда сыграл хоккеист Александр Овечкин, который забил один гол.

Футбол
РПЛ
ФК Амкал
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому
Российского паралимпийца дисквалифицировали за политику. Причина — сообщения в соцсетях
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Локомотив»: Сазонов вывел бело-голубых вперед

«Факел» — «Крылья Советов»: Акбашев удвоил преимущество хозяев