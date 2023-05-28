«Амкал» может провести товарищескую игру с командой РПЛ

Сегодня, 17:51
Основатель «Амкала» Герман Попков ответил на вопрос «СЭ» о возможной игре против команды РПЛ в летнее межсезонье.
— Вы играли товарищеский матч с «Динамо» в прошлом году. Этим летом планируются какие-то акции?
— По-любому будет что-то будет, какие-то матчи с командами РПЛ, но чуть позже, после соревнований.
— Не обсуждали с кем-то?
— Обсуждали, но пока нельзя говорить. Это тайна.
— Учитывая, что ты находишься на матче «Динамо», можно предположить, что разговоры об этой команде?
— Я в целом рад быть и ходить на «Динамо», болеть за них и играть даже за них. На всех мероприятиях этого клуба можно найти меня.
25 июня 2022 года «Динамо» обыграло «Амкал» в товарищеском матче со счетом 5:0. За бело-голубых тогда сыграл хоккеист Александр Овечкин, который забил один гол.