Андрей Афанасьев считает, что Чалову нужно еще раз попробовать свои силы в Европе

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал слухи о том, что нападающий армейцев Федор Чалов может перейти в «Марсель».

«Готов ли Чалов перейти в зарубежный клуб? Это будет зависеть от самого Федора и его отношению к футболу. Перед Чаловым есть пример Захаряна, который совсем недавно переехал в Испанию. Там совсем другие скорости и совсем другое отношение к тренировкам и играм.

Если Федор готов на каждой тренировке и игре выкладываться на сто процентов, то у него будут шансы заиграть в Европе. Впрочем, нельзя забывать о примере Головина, которому понадобилось время, чтобы адаптироваться и проявить себя во Франции. Но могу уверенно сказать, что пробовать нужно! Пусть Федор узнает, на что способен, проверив еще раз свои силы в Европе», — сказал Афанасьев «РБ Спорт».