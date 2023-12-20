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Сегодня, 01:35

Андрей Афанасьев считает, что Чалову нужно еще раз попробовать свои силы в Европе

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал слухи о том, что нападающий армейцев Федор Чалов может перейти в «Марсель».

«Готов ли Чалов перейти в зарубежный клуб? Это будет зависеть от самого Федора и его отношению к футболу. Перед Чаловым есть пример Захаряна, который совсем недавно переехал в Испанию. Там совсем другие скорости и совсем другое отношение к тренировкам и играм.

Если Федор готов на каждой тренировке и игре выкладываться на сто процентов, то у него будут шансы заиграть в Европе. Впрочем, нельзя забывать о примере Головина, которому понадобилось время, чтобы адаптироваться и проявить себя во Франции. Но могу уверенно сказать, что пробовать нужно! Пусть Федор узнает, на что способен, проверив еще раз свои силы в Европе», — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

В этом сезоне Чалов провел 18 матчей, забил восемь голов и сделал три ассиста. У нападающего уже есть опыт игры в Европе — в 2022 году он провел часть сезона в «Базеле» на правах аренды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-chalovu-nuzhno-eshhe-raz-poprobovat-svoi-sily-v-evrope/
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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