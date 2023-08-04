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Чернышов: «Не очень верю в теории заговоров. Но думаю, некоторые люди повлияли на то, чтобы я не работал в России»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Андрей Чернышов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему давно не работает в российских клубах.

— Из российских клубов еще ждете предложений?

— Конечно!

— Почему их нет?

— Вообще-то не очень верю в теории заговоров. Но думаю, некоторые люди повлияли на то, чтобы я не работал в России.

— Говорите загадками. Кто?

— Агенты. Когда возглавлял молодежную сборную и «Спартак», с кем-то из них просто не общался, от кого-то отказывался брать футболистов. Ну и Виталий Леонтьевич руку приложил.

— Каким образом?

— Тут я знаю все конкретно. Было несколько историй. В 2008-м меня назначили в брянское «Динамо», посодействовал Николай Толстых, в ту пору президент ПФЛ. У клуба возникли сложности с лицензированием, Толстых сказал: «Я вам помогу с этими вопросами, а вы возьмите Чернышова».

— Николай Александрович вас так любил?

— Не столько Толстых, сколько его правая рука Дима Пасынский. Царство ему небесное. Вот с ним мы очень дружили! Он все устроил с Брянском. Приезжаю, встречаюсь с губернатором, подписываю контракт. Едем на сборы. Вдруг звонок от генерального директора: «Слушай, у нас проблема. Хотим разорвать с тобой договор...»

Андрей Чернышов и&nbsp;Егор Титов. Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил «Спартак» бромантаном?

— Это поворот.

— Я поражен: «На основании чего?» — «Ситуация неприятная, губернатор не хочет...» Понять не могу: что случилось?

— Очень любопытно.

— Выяснилось, что губернатору насчет меня сказали — «человек от Толстых». Как он понял — от главного в нашем футболе. Что ему фамилия? Даже не запомнил! Вскоре в Совете Федерации встречается с Мутко. Тут-то он в курсе, Мутко — «руководитель футбола»!

— Мы удерживаем нить. Что же было дальше?

— Я как раз первый сбор провел, все довольны. Губернатор подошел к Мутко: «Спасибо, что прислали нам такого классного тренера!» Виталий Леонтьевич отодвинулся, насторожился: «Кого?!» — «Ну, Чернышова...» — «Чернышова?! Да вы что, гоните его в шею!»

— Ай да история.

— Думаете, такой случай один? Полно! Встречаюсь с генеральным директором какого-то клуба. Не премьер-лиги. Вроде договорились: «Ты нам подходишь». А через пару дней звонок: «Извини, не можем. Сверху дана команда — нет...»

11 июня 55-летний Чернышов покинул пост главного тренера клуба «Раднички» (Белград).

Андрей Чернышов
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