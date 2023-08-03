Дзюба в шутку сравнил себя с Буффоном

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в шутку сравнил свои игровые качества с экс-голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.

«Я повыше, это считается? Ногами железно получше играю. Побыстрее него. Надо проверить? Ну пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю, это нормально, если он вратарь? На пенальти я бы с ним зацепился тоже», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал «Локомотив».

2 августа итальянский голкипер объявил о завершении карьеры. В этот день пресс-служба «Локомотива» пошутила о его уходе, предложив «Парме» приобрести вместо него Артема Дзюбу — клуб выложив видео с тренировки, на котором 34-летний форвард исполнял роль вратаря.