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Червиченко: «Хвалиться надо не тем, что ты что-то сделал и сел, а наоборот — что-то сделал, но не сел»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальное высказывание футболиста Александра Кокорина.

Ранее форвард «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме», так как это жизненный урок.

«Эти слова подтверждают тезис об уровне образованности и структуре мышления футболистов, — сказал Червиченко «РБ Спорт». — Конечно, он имел ввиду, что пребывание в мужском коллективе, в котором все ребята не порядок и надо уметь постоять за себя, закаляет. Это формирует характер, дает понимание того, что можно, что нельзя, что надо следить за словами. Но открою секрет — есть способ не хуже. Армия не хуже для формирования настоящего мужчины, в этой школе ты получишь то же, только в гораздо более цивилизованных условиях, а репутация Кокорина бы не пострадала. Только это проходит в раннем возрасте, формирует молодого человека. А те, кто попадает в тюрьму — люди, не до конца понимающие, что делали, или понимали, но делали идиотский выбор. Как говорил мой знакомый из футбольной среды — хвалиться надо не тем, что ты что-то сделал и сел, а наоборот — что-то сделал, но не сел. Речь Александра опережает сознание — сначала сказал, потом подумал. Он, вероятно, имел ввиду школу жизни, только у него она прошла в тюрьме. У других людей это происходит иначе. Но, возможно, сказанное Александром позволяет нам предположить, что он стал блатным и потому сейчас проповедует такую обязательность пребывания в СИЗО, но это точно не то, что каждый нормальный мужчина должен пройти».

Александр Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-vozmozhno-v-tyur-me-kokorin-stal-blatny-m-i-potomu-sejchas-propagandiruet-nam-tyuremny-e-poryadki/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Андрей Червиченко
4
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