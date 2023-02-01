Червиченко: «Хвалиться надо не тем, что ты что-то сделал и сел, а наоборот — что-то сделал, но не сел»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальное высказывание футболиста Александра Кокорина.

Ранее форвард «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме», так как это жизненный урок.

«Эти слова подтверждают тезис об уровне образованности и структуре мышления футболистов, — сказал Червиченко «РБ Спорт». — Конечно, он имел ввиду, что пребывание в мужском коллективе, в котором все ребята не порядок и надо уметь постоять за себя, закаляет. Это формирует характер, дает понимание того, что можно, что нельзя, что надо следить за словами. Но открою секрет — есть способ не хуже. Армия не хуже для формирования настоящего мужчины, в этой школе ты получишь то же, только в гораздо более цивилизованных условиях, а репутация Кокорина бы не пострадала. Только это проходит в раннем возрасте, формирует молодого человека. А те, кто попадает в тюрьму — люди, не до конца понимающие, что делали, или понимали, но делали идиотский выбор. Как говорил мой знакомый из футбольной среды — хвалиться надо не тем, что ты что-то сделал и сел, а наоборот — что-то сделал, но не сел. Речь Александра опережает сознание — сначала сказал, потом подумал. Он, вероятно, имел ввиду школу жизни, только у него она прошла в тюрьме. У других людей это происходит иначе. Но, возможно, сказанное Александром позволяет нам предположить, что он стал блатным и потому сейчас проповедует такую обязательность пребывания в СИЗО, но это точно не то, что каждый нормальный мужчина должен пройти».

Александр Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.