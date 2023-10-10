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Сегодня, 17:50

Мостовой о продлении контракта с «Зенитом»: «Хочется каждый год побеждать в чемпионате»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник Андрей Мостовой прокомментировал продление контракта с «Зенитом». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

— Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

— К 25 годам у вас три чемпионства и четыре Суперкубка в составе сине-бело-голубых. Каким хотели бы видеть ваше петербургское будущее?

— Еще, как минимум, столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате. Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать.

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Всего за сине-бело-голубых на его счету 114 матчей, 21 гол и 10 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 6 матчей.

После 11 туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

Источник: ФК Зенит
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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