Андрей Стукалов возглавил комитет РФС по этике

5 октября исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав комитета по этике.

Новым председателем комитета стал Андрей Стукалов. На этом посту он сменил Семена Андреева. Игорь Фатов сохранил должность заместителя председателя.

Членами комитета по этики были утверждены: Виталий Назаров, Артем Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков, Павел Новиков. Ответственный секретарь — Алексей Ершов.