Андрей Стукалов возглавил комитет РФС по этике

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5 октября исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав комитета по этике.
Новым председателем комитета стал Андрей Стукалов. На этом посту он сменил Семена Андреева. Игорь Фатов сохранил должность заместителя председателя.
Членами комитета по этики были утверждены: Виталий Назаров, Артем Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков, Павел Новиков. Ответственный секретарь — Алексей Ершов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования