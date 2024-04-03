Агент Чистякова: «Летом Дима точно вернется в «Зенит», а дальше посмотрим»

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, что летом защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков вернется в «Зенит».

«Понятно, что любому хочется играть и получать игровое время, — цитирует Талаева «РБ Спорт». — Дима показал, что может играть. Да, в матче с ЦСКА была срезка в свои ворота. Но главное, чтобы команда выполняла задачу, он помогает ей. После сезона Дмитрий точно вернется в «Зенит». А потом посмотрим», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Чистяков перешел в «Сочи» на правах аренды в январе 2024 года . На данный момент он сыграл за команду только полтора матча — против «СКА-Хабаровска» (1:1, пенальти — 0:4) в Кубке России и один тайм с ЦСКА (2:2) в РПЛ.