Тихонов объяснил эмоциональность Абаскаля: «Поражение, ничья или судейская ошибка, травмы — ты на нервах»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» объяснил эмоциональность главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Это нервы. В один момент у тебя все хорошо, ты на коне, продлеваешь контракт. Потом идут поражение, ничья или судейская ошибка, травмы ведущих футболистов — конечно, ты на нервах. Отсюда и такая реакция», — сказал Тихонов «СЭ».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на 1 очко. 4 мая красно-белые на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом» (61).

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»