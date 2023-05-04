Сегодня, 09:30
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» объяснил эмоциональность главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Это нервы. В один момент у тебя все хорошо, ты на коне, продлеваешь контракт. Потом идут поражение, ничья или судейская ошибка, травмы ведущих футболистов — конечно, ты на нервах. Отсюда и такая реакция», — сказал Тихонов «СЭ».
После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на 1 очко. 4 мая красно-белые на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом» (61).