Кавазашвили: «Пари НН» и игрокам повезло с назначением Юрана»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Очень рад, что достоинства и профессиональные качества Юрана оценили в этой команде. Где бы Юран ни работал, он своими знаниями и упорством постепенно приносил успех. Обещание Юрана, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ? Если Юран пришел в эту команду, то у него есть свои наблюдения, мысли и уверенность. Это вызывает мой респект. Думаю, игрокам и новому клубу повезло с назначением Юрана. Можно ли назвать Юрана антикризисным тренером? Это действительно так и есть. Он в «Химки» был три раза приглашен, когда им было плохо, и каждый раз после этого у них все было хорошо», – приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.