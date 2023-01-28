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Кавазашвили: «Никто из нынешних вратарей в РПЛ не сможет доиграть до 45 лет, как это сделал Буффон»

Кавазашвили считает, что никто из нынешних вратарей в РПЛ не сможет доиграть до 45 лет
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что 28 января вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет.

«Может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до такого возраста? Уверен, что никто. Что касается качества игры, то с Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Лев Иванович Яшин. Этот вопрос для меня очень простой — тут даже и добавить нечего», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ самым возрастным голкипером, среди тех, кто выходил на поле в этом сезоне, является вратарь «Локомотив» Гильерме — 37 лет. Игорю Акинфееву (ЦСКА), Антону Шунину («Динамо») и Михаилу Кержакову («Зенит») — по 36 лет.

Источник: РБ Спорт

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