Кавазашвили: «Никто из нынешних вратарей в РПЛ не сможет доиграть до 45 лет, как это сделал Буффон»

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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что 28 января вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет.
«Может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до такого возраста? Уверен, что никто. Что касается качества игры, то с Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Лев Иванович Яшин. Этот вопрос для меня очень простой — тут даже и добавить нечего», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
На данный момент в РПЛ самым возрастным голкипером, среди тех, кто выходил на поле в этом сезоне, является вратарь «Локомотив» Гильерме — 37 лет. Игорю Акинфееву (ЦСКА), Антону Шунину («Динамо») и Михаилу Кержакову («Зенит») — по 36 лет.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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