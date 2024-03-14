Ари объяснил, почему согласен с уходом Ивича из «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мыслями об увольнении серба Владимира Ивича с должности главного тренера южной команды.

«Если руководство «Краснодара» считает, что команда может потерять возможность стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся тренер, который олицетворяет клуб и нравится болельщикам. Футболистам он обязательно понравится. Я верю в чемпионство, это будет отличной мотивацией для всех. Верю, у них есть 100% шанс стать чемпионами!» — цитирует Ари Metaratings.ru.

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.