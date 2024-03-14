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14 марта, 19:00

Орлов: «Зенит» не будет подписывать Чалова. Есть Кассьерра, Сергеев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие, которые сильнее форварда ЦСКА Федора Чалова.

— Хотел бы начать с новости, которую сегодня прочитал в российских СМИ. Точнее, с цитаты защитника ЦСКА Гайича. Он, в частности, заявил: «Чалов правильно сделал, отказавшись от перехода в «Зенит». Это не совсем так. У меня другая информация. Все мы знаем о ситуации с Круговым, который заключил контракт с армейцами, но переход состоится только летом.

ЦСКА, насколько понимаю, хотел ускорить этот процесс, заполучить футболиста зимой. Существовал вариант, при котором Круговой мог сейчас отправиться в Москву, а Чалов в обратном направлении — в Санкт-Петербург, но, естественно, небесплатно. «Зенит» должен был заплатить за Федора определенную сумму. Питерцы на это не пошли. Они посчитали, что линия нападения в клубе и так хорошо укомплектована. Не факт, что Кассьерра уйдет летом. Есть Сергеев. Педро может при необходимости сыграть на острие, да и не стоит забывать об Артуре. Летом «Зенит» тоже, думаю, не вернется к кандидатуре Чалова, - сказал "СЭ" Орлов.

 
Сергей Галицкий, Геннадий Орлов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Галицкий — не самодур. Если «Спартак» решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова

Ранее «СЭ» сообщал, что сразу после того, как защитник «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА с 4 июня 2024 года, оказался в «Зените-2», армейцы предлагали обменять его на Федора Чалова с доплатой. «Зенит» отказался от такого варианта.

Федор Чалов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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