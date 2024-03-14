Агент Сафонов: «Сильно удивлюсь, если Ивич возглавит «Спартак»

Агент Алексей Сафонов не верит, что тренер Владимир Ивич, уволенный из «Краснодара», возглавит «Спартак».

— Ивич мог быть недоволен селекцией клуба этой зимой?

— Да, этот момент тоже, наверное, можно учитывать. Но тогда Ивич не одинок. Федотов в ЦСКА часто сетует на короткую скамейку. Такие реалии сейчас. Может, дело в характере Ивича.

— Что вы имеете в виду?

— Он замкнутый, не особо расположен к общению. Мне, например, нравится Марцел Личка тем, что он держит удар. Не жалуется на судей, на что-то еще. Не ищет какой-то заговор. Делает свое дело. Не отказывает в интервью, не «плывет». Но, опять же, я не хочу в этой истории никого винить. Ругаете Галицкого? Заработайте денег, создайте клуб, накупите игроков и рулите. В чем проблема-то? Галицкому при жизни надо памятник поставить. Другое дело, не очень хорошо, что в «Краснодаре» часто меняются тренеры.

— Сейчас Ивич может возглавить «Спартак»?

— Не хочется в это верить. Сильно этому удивлюсь.

— Почему?

— Есть же тренерская этика. Не понимаю специалистов, которые по ходу сезона меняют несколько команд.

— А он-то что теряет, если пойдет в «Спартак»?

— Ничего. Но вы видели, в какой футбол играет «Краснодар»? От обороны, прагматично. Как Бердыев. Болельщики привыкли к тому, что «Спартак» играет в атаку. Зачем же тогда приглашать Ивича? Вообще «Спартак» не перестает удивлять. То Абаскаль что-то выкинет, то поле не подготовят, то Промес «отличится»... Какой-то системный сбой. У «Спартака» три состава, надо от кого-то избавляться, а не покупать.

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.