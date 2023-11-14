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Сегодня, 18:28

Ари пригласил Мостового на работу в бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе»

Руслан Минаев
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари пригласил бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового на просмотр в бразильский клуб.

«Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем» — цитирует Ари «РБ Спорт».

Бразилец добавил, что экс-игрок «Спартака» может войти в штаб действующего главного тренера либо попробовать возглавить клуб в будущем.

27 октября Ари предложил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе перейти в его клуб в Бразилии и играть бесплатно.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
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