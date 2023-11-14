Смородская — о потасовке Дзюбы и Пиняева: «Леонченко не пользуется никаким авторитетом, он не поможет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о конфликте между нападающими московской команды Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

— Каким образом нужно урегулировать такие моменты и стоит ли вообще вмешиваться?

— Это надо у тренера спрашивать, как он будет урегулировать. Это его работа, — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

— Стоит ли руководству вмешиваться?

— Я думаю, что стоит. Если ты что-то значишь для футболистов, если ты являешься авторитетом — то стоит.

— Это должен сделать Леонченко?

— Леонченко ни у кого не пользуется никаким авторитетом. Поэтому он не поможет. Это должен делать Галактионов.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). Однако в «Локомотиве» назвали неправдой информацию о конфликте между игроками.