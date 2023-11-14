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Сегодня, 18:19

«Сочи» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином»

Алина Савинова
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«Сочи» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 15-го тура РПЛ, сообщает Sport24.

Сочинцы попросили рассмотреть два эпизода: получение желтой карточки полузащитником команды Кириллом Кравцовым на 54-й минуте и эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Рубина» на 81-й минуте.

Главным арбитром встречи был Сергей Цыганок из Владивостока.

По итогам первого круга чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице с 10 очками. «Рубин» идет восьмым, набрав 22 очка.

В 16-м туре сочинская команда сыграет против «Зенита» (25 ноября). Клуб из Казани встретится с «Факелом» (26 ноября).

Источник: https://sport24.ru/football/news-595910-sochi-obratilsya-v-esk-rfs-po-itogam-matcha-protiv-rubina
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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