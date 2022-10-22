Аршавин прокомментировал критику Александра Мостового в адрес Абаскаля

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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о критике главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля со стороны экс-игрока московской команды Александра Мостового.
«Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру», — приводит слова Аршавина Sport24.
Ранее Мостовой заявил, что для него «Абаскаль неизвестный, без него «Спартак» был, есть и будет».
На данный момент «Спартак» после 13 матчей с 26 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
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Основные источники исследования