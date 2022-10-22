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Сегодня, 09:59

Аршавин прокомментировал критику Александра Мостового в адрес Абаскаля

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о критике главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля со стороны экс-игрока московской команды Александра Мостового.

«Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру», — приводит слова Аршавина Sport24.

Ранее Мостовой заявил, что для него «Абаскаль неизвестный, без него «Спартак» был, есть и будет».

На данный момент «Спартак» после 13 матчей с 26 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

Александр Мостовой. Мостовой: «Абаскаль — попутчик. Кто он такой? Ничего просто»

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-arshavin-mostovoy-kheytil-abaskalya-kha-kha-nu-aleksandr-na-vse-smotrit-s-vysoty-svoyego-trona?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Ф1(-1.5)

22%

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Александр Мостовой
Андрей Аршавин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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