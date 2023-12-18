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РПЛ

Сегодня, 11:56

Аршавин заявил, что уровень РПЛ снизился из-за отъезда легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

«Лига деградирует? Трудно определить. Но по идее уровень все равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше. Самый интригующий сезон за последние пять лет? Всегда все за что-то борются, всегда хотят выиграть. Просто сейчас такая ситуация, что «Зенит» к зимнему перерыву не ушел в отрыв. Хотя с другой стороны, «Зенит» редко уходил в большой отрыв. У клубов амбициозные руководители, — хотят выиграть и в эти пять лет хотели выиграть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-uroven-rpl-snizilsya-iz-za-ot-ezda-legionerov-priezzhayut-futbolisty-poslabee/
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
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