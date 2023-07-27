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Сегодня, 11:08

Президент «Ростова» Арутюнянц: «Мы отправили деньги за Альмквиста в шведский банк, ждем решения»

Виталий Косик
Корреспондент
Понтус Альмквист.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о ситуации с запретом на регистрацию новых футболистов.

«Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норрчепингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления», — приводит слова Арутюнянца matchtv.ru.

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Также по поводу этой ситуации высказался главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем с «Рубином» в FONBET Кубке России.

«Новости есть, что не заявили новичков, а остальные вопросы к руководству, не ко мне. Честно говоря, было желание выпустить академию. Чтобы 10:0 проиграли, тогда возможно обратят внимание. РФС прежде всего должен обращать внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС», — заявил специалист.

Российский клуб не может рассчитаться из-за сложностей с осуществлением банковских операций между Россией и другими странами.

Источник: https://matchtv.ru/
Понтус Альмквист
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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