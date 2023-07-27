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Сегодня, 09:55

Малком попрощался с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бразильский нападающий Малком попрощался с болельщиками «Зенита» перед переходом в «Аль-Хиляль».

Форвард выложил видео в соцсетях со своими голами и лучшими моментами за питерский клуб.

«Спасибо, «Зенит», — написал форвард.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга действовал до конца июня 2027 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Источник: Вендел встретится с руководством «Зенита» 27 июля для обсуждения своего будущего в команде