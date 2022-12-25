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Сегодня, 21:45

«Безумно рад был поучаствовать». Дзюба поделился эмоциями от выступления на турнире выпускников академии «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Соцсети
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Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от выступления на турнире выпускников академии «Спартака».

«Безумно рад был поучаствовать, до этого не получалась никак! Но наконец?то получилось приехать и выиграть этот турнир. Было очень тяжело, составы у всех сильные. Спасибо организаторам и всем, кто приехал поиграть, увидеться!», — написал Дзюба в своих социальных сетях.

Победителем соревнования стала команда «Спартак» — 88, за которую играл 34-летний Дзюба.

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
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