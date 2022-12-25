«Безумно рад был поучаствовать». Дзюба поделился эмоциями от выступления на турнире выпускников академии «Спартака»

Сегодня, 21:45
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от выступления на турнире выпускников академии «Спартака».
«Безумно рад был поучаствовать, до этого не получалась никак! Но наконец?то получилось приехать и выиграть этот турнир. Было очень тяжело, составы у всех сильные. Спасибо организаторам и всем, кто приехал поиграть, увидеться!», — написал Дзюба в своих социальных сетях.
Победителем соревнования стала команда «Спартак» — 88, за которую играл 34-летний Дзюба.
Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.