«Безумно рад был поучаствовать». Дзюба поделился эмоциями от выступления на турнире выпускников академии «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от выступления на турнире выпускников академии «Спартака».

«Безумно рад был поучаствовать, до этого не получалась никак! Но наконец?то получилось приехать и выиграть этот турнир. Было очень тяжело, составы у всех сильные. Спасибо организаторам и всем, кто приехал поиграть, увидеться!», — написал Дзюба в своих социальных сетях.

Победителем соревнования стала команда «Спартак» — 88, за которую играл 34-летний Дзюба.

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.