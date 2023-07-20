Воспитанник «Чертаново» Тимофеев — о Ларине: «Очень хороший человек, многим помогал»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в интервью для «СЭ» отреагировал на новость об освобождении из-под стражи экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— После ухода из академии «Спартака», вы оказалисьв «Чертаново», где застали Николая Ларина. Какой из него босс?

— Николай Юрьевич был душой академии. Очень хороший человек, многим помогал. На просмотр в «Чертаново» я пришел с больной спиной. Провел на поле минут 20 — и во время упражнения заклинило! Даже встать не мог. Подумал — все пропало, не возьмут. А Ларин подошел ко мне, успокоил: «Не переживай, мы тебя берем. Заодно подлечим». Так что я ему очень благодарен.

— Недавно Ларина освободили. Связывались с ним?

— Конечно! Мы и встречались. Сейчас он чувствует себя намного лучше.

— Разговаривали с другими воспитанниками академии «Чертанова» по делу Ларина?

— Да, с ребятами постоянно обсуждали ситуацию. Мы все помогали Ларину материально. Не знаю, куда конкретно тратились эти деньги. Нам просто хотелось ему помочь.

Тимофеев — воспитанник академии «Чертаново».