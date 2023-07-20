Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Экс-полузащитник «Спартака» Тимофеев: «Где-то записано, что я — чемпион России. Но к золоту клуб вели другие ребята»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Тимофеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, считает ли себя чемпионом страны в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.

— Какая сейчас у вас мечта?

— Еще раз стать чемпионом. Почувствовать этот вкус. А, главное, провести большую часть сезона на поле.

— А что это такое — «вкус победы»?

— Чувство радости, удовлетворения. Тогда эмоции разделились на две части. Самые яркие были сразу после матча «Зенит» — «Ахмат». Мы узнали, что стали обладателями золотых медалей и поехали отмечать. А потом игра с теми же грозненцами, невероятная атмосфера на стадионе, нам вручили трофей... Фантастические ощущения! Впрочем, мой вклад в ту победу не стоит переоценивать.

— Не считаете себя полноценным чемпионом?

— Именно. Да, есть медаль, где-то записано, что я — чемпион России. Но к золоту «Спартак» вели другие ребята. А я лишь несколько раз выходил... — сказал Тимофеев «СЭ».

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева
Артем Тимофеев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Установлена причастность к убийству подростка на юге Москвы его 13-летнего знакомого
Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Спартака» Тимофеев — о Тедеско: «При нем я даже не тренировался с основой»

Воспитанник «Чертаново» Тимофеев — о Ларине: «Очень хороший человек, многим помогал»