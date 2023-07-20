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Сегодня, 10:30

Экс-игрок «Спартака» Тимофеев — о Тедеско: «При нем я даже не тренировался с основой»

Константин Белов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свой уход из «Спартака» при Доменико Тедеско.

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева

— Ушли вы из «Спартака» при Доменико Тедеско. Осталась на него обида?

— А что обижаться? У каждого тренера свой круг людей, которым он доверяет. Я отправился в аренду в «Крылья», когда Доменико еще не было в России. Тедеско провел половину сезона с другими футболистами, меня не знал. Видимо, я ему и не нужен был, поэтому со мной немец не общался.

— Вы в «Спартаке» вообще не пересекались?

— В том-то и дело! При нем я даже не тренировался с основой. А все переговоры вел с руководством клуба, — сказал Тимофеев «СЭ».

Артем Тимофеев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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