Полузащитник «Ахмата» Тимофеев: «Не думаю, что меня позовут обратно в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о желании вернутся в «Спартак».

«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Понимаю, что в клубе делают ставку на молодежь, а мне уже 29. Не думаю, что меня позовут обратно. Сначала были две аренды в Самару, потом аренда и полноценный трансфер в Грозный. После каждой аренды мечтал вернуться в «Спартак». Но когда подписал контракт с «Ахматом», осознал, что с родным клубом дороги окончательно разошлись. С одной стороны, было грустно. А с другой понимал — в Грозном у меня появится больше игрового времени», — сказал Тимофеев «СЭ».