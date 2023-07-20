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Полузащитник «Ахмата» Тимофеев: «Не думаю, что меня позовут обратно в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Тимофеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о желании вернутся в «Спартак».

«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Понимаю, что в клубе делают ставку на молодежь, а мне уже 29. Не думаю, что меня позовут обратно. Сначала были две аренды в Самару, потом аренда и полноценный трансфер в Грозный. После каждой аренды мечтал вернуться в «Спартак». Но когда подписал контракт с «Ахматом», осознал, что с родным клубом дороги окончательно разошлись. С одной стороны, было грустно. А с другой понимал — в Грозном у меня появится больше игрового времени», — сказал Тимофеев «СЭ».

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева
Артем Тимофеев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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