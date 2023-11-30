Григорьянц: «В целях единообразия КДК дал Кордобе такое же наказание, какое получил Соболев»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сравнил жесты нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Краснодара» Джона Кордобы, за которые оба были дисквалифицированы.

— Соболеву изначально дали четыре реальных матча дисквалификации. У Кордобы один из них условный. Почему так?

— Эти случаи ничем не отличаются. Просто решение апелляционного комитета является преюдицией для КДК РФС. И мы в целях единообразия даем такое же наказание, какое в итоге получил Соболев.

КДК РФС 30 ноября дисквалифицировал Корбоду на 3 матча и один условно за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес ассистента арбитра после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ. В июне 2023 года КДК отстранил Соболева за такой же жест на 4 матча, но «Спартак» подал апелляцию на это решение и апелляционный комитет сократил срок дисквалификации до 3 игр и одной условно.