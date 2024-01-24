Артур — о переходе в «Зенит»: «Большой европейский клуб с богатой историей»

Новичок «Зенита» Артур прокомментировал переход в российский клуб.

«Обсудил это с семьей, со своим окружением — всем понравилась идея, цели и та философия, которые есть в «Зените» — большой европейский клуб с богатой историей. Переговоры немного затянулись, это было связано с моей предыдущей командой, но в конце концов все случилось, слава Богу, я здесь. И очень счастлив!» — приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.