Артур — о сравнениях с Малкомом: «Потрясающий футболист, но мне хочется написать в «Зените» свою историю»

Новичок «Зенита» Артур прокомментировал сравнения с экс-игроком сине-бело-голубых Малкомом.

«Малком — потрясающий футболист. Я знаю и уважаю его историю в «Зените», знаю, сколько мячей он забил и сколько трофеев помог завоевать. Но мне хочется написать здесь свою собственную историю — историю Артура», — приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Прошлым летом 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.