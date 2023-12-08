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Сегодня, 10:39

Азаров заявил, что за «Крылья Советов» интересно болеть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об истории «Крыльев Советов» и нынешнем положении команды.

«История клуба началась не год, не три года назад, а 80 лет назад. Трудно представить: 1942-й год... Нам в концовке прошлого сезона с «Крыльями» ничего не было ясно, а тогда не было ясно по поводу будущего нашей страны. И в этот тяжелейший период было принято решение о создание футбольного клуба в запасной столице нашей страны. Это славная история нашего клуба — он родился в огненные времена Великой Отечественной войны. Само время его рождения ко многому обязывает. В разное время было много предложений обанкротить клуб, начать заново, не рассчитываться с долгами. Но я для себя лично не считал это возможным. Есть в Премьер-Лиге клубы, которые 2-3 раза меняли название. У них нет 80-летней истории, которая есть у нас. Я сделаю все, чтобы клуб двигался к новым вершинам. Хочу поблагодарить команду за эмоции, за радость. За «Крылья» действительно интересно болеть. Ну скучно за «Зенит» болеть, правда. А «Крылья» настолько непредсказуемая, по-настоящему футбольная команда, что болеть за нее правда интересно. Создатель этой игры — Игорь Витальевич Осинькин. Я вас искренне благодарю!» — приводит слова Азарова Metaratings.ru.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gubernator-azarov-za-zenit-skuchno-bolet-a-za-krylya-interesno-313131/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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