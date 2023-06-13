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Сегодня, 13:33

Бабаев надеется, что ЦСКА сумеет навязать «Зениту» борьбу в следующем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб обладает отличным тренерским штабом и подбором футболистов, поэтому он может навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне РПЛ.

«Мы надеемся, что сможем навязать борьбу «Зениту» в чемпионате. Это непростая задача, но у нас есть такой опыт — в 2014 и 2016 годах. Если посмотреть на трансферные стоимости составов тех лет, то мы сильно уступали, но, как мы понимаем, не деньги играют решающую роль, хотя, конечно, они важны. У нас есть отличный тренерский штаб и футболисты, поэтому попробуем навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Бабаева ТАСС.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял вторую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/17992991
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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