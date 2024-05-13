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Сегодня, 17:31

Гендиректор ЦСКА Бабаев — о Братском Кубке: «Новый турнир будет интереснее предыдущего»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал проведение Братского Кубка летом 2024 года.

Турнир состоится во второй раз. Прошлым летом в нем принимали участие ЦСКА и «Динамо». Клубы сыграли два матча: дома и в гостях. В Братском Кубке-2024 выступят четыре команды. Помимо московских коллективов в столице сыграют сербские «Партизан» и ОФК «Белград».

«Уверен, что летом этого года будет ярче и интереснее, чем в прошлом. В условии международной изоляции каждый такой матч — большой праздник. Хорошо, что встречи пройдут с братскими командами. Немаловажно, что это будут игры в преддверии сезона. Ждем ярких эмоций и настоящего праздника футбола», — сказал Бабаев.

Братский Кубок пройдет с 3 по 7 июля в Москве. Всего будет проведено четыре матча. По итогам матчей будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
ФК ЦСКА (Москва)
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