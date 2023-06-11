Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг долга «Вест Хэма» за Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев для «СЭ» прокомментировал информацию о том, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить армейцам более 17 миллионов евро за Николу Влашича.

— CAS обязал «Вест Хэм» выплатить вам 17 миллионов евро.

— Насколько я знаю, это решение ФИФА. Это было несколько недель назад, мы ждем решения ФИФА. Ничего не изменилось, — сказал Бабаев.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник на правах аренды выступал за «Торино».