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Сегодня, 21:10

Федотов рассказал, насколько доволен своим первым сезоном в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал свой первый сезон в команде.

— Насколько вы лично довольны первым сезоном?

— Считать сезон неуспешным не повернется у меня рука. Мы весь этот сезон прожили с руководством, игроками. Видели, как они хотят расти и двигаться выше в турнирной таблице. Поздней осенью был неприятный отрезок. Но мы не смирились, не перестали бороться. Зимой у нас было много времени, чтобы создать боеспособный коллектив, выиграть трофей, создать семью, — сказал Федотов на пресс-конференции.

56-летний специалист возглавил армейцев летом прошлого года. Ранее он тренировал «Сочи», «Оренбург» и «Урал».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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