Бабаев заявил, что бюджет ЦСКА в следующем сезоне практически не изменится

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что бюджет московского футбольного клуба ЦСКА на следующий сезон в сравнении с прошедшим практически не изменится.

«Мы уже утвердили бюджет на следующий сезон. Он практически не изменится в сравнении с прошедшим. С трансферными целями мы тоже определились, но пока я не хотел бы это раскрывать», — приводит слова Бабаева ТАСС.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял вторую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).