Балахнин назвал Карпина хорошим тренером

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил выступление донского клуба в РПЛ.

«Ожидал ли я лучшего результата от «Ростова» перед началом чемпионата? Честно говоря, нет. Я ждал сильных новичков. Мне было очевидно, что без качественных усилений команде будет очень тяжело. К сожалению, новички не усилили команду. Селекция — это одна из причин неудачного старта сезона. Многие критикуют Карпина? В чем-то критика Карпина оправдана, в чем-то огульна. Он в любом случае хороший тренер и заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей. Команда играет так же, как два года назад. Противники уже адаптировались», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул команду, а в марте 2022-го вновь вернулся на пост главного тренера. На данный момент ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 10 туров.