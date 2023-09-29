Агент: «Ахмат» выкупит Челиковича, если он сыграет 50% матчей»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что с огромной долей вероятности «Ахмат» выкупит Ясмина Челиковича.

«Ясмин играет каждую неделю, что для него самое важное. В клубе все им довольны, к нему относятся с уважением, им довольны. В ответ он показывает отличную игру. Пока он выступает на правах аренды, но я уверен, что будет активирована опция выкупа. Чтобы это произошло автоматически, он должен сыграть 50% матчей в этом сезоне. Я не вижу причин, по которым «Ахмат» не выкупил бы Ясмина, более того, думаю, это произойдет довольно скоро, потому что он играет постоянно», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

«Ахмат» арендовал 24-летнего Челиковича у клуба «Тузла Сити» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей и забил один мяч.